New York, 10. novembra - Tečaji vrednostnih papirjev na borzi na Wall Streetu se v začetku današnjega trgovanja gibljejo neenotno. Potem ko je novica o učinkovitem cepivu podjetij Biontech in Pfizer v začetku tedna poskrbela za optimizem in rast tečajev, so vlagatelji danes spet bolj previdni.