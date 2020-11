Zavod za blagovne rezerve: Večino priporočil KPK upoštevamo pri svojem delu

Ljubljana, 10. novembra - Zavod za blagovne rezerve podpira strokovno in neodvisno delo protikorupcijske komisije, usmerjeno k postavitvi transparentnega in učinkovitega sistema na področju nabave zaščitne in medicinske opreme, so v odzivu na ugotovitve KPK v tematskem nadzoru navedli v zavodu. Dodali so, da večino priporočil KPK upoštevajo pri delu in so dobrodošla.