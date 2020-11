Podgoršek in Žveglič o ključnih vsebinah sektorja

Ljubljana, 10. novembra - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek se je v ponedeljek sestal z novim predsednikom Kmetijsko gozdarske zbornice (KGZS) Romanom Žvegličem. Izmenjala sta stališča o ključnih vsebinah, ki so pomembne za kmetijski in gozdarski sektor, ter dogovorila nadaljnje operativno sodelovanje, so danes sporočili z ministrstva.