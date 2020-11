Ljubljanska borza: Indeks malenkost porasel

Ljubljana, 10. novembra - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP je danes malenkost porasel. Pridobil je 0,07 odstotka vrednosti, vendar so k rasti prispevale le delnice Krke in Telekoma Slovenije, saj so se vse preostale pocenile oz. se jim tečaj ni spremenil. Sklenjenih je bilo za skupaj 1,35 milijona evrov poslov, od tega skoraj polovico z delnicami Krke.