Do eksplozije in požara sredi Nove Gorice prišlo zaradi odstranjevanja ventila jeklenke

Nova Gorica, 10. novembra - Novogoriški kriminalisti so ob pomoči strokovnjaka za požare in eksplozije Nacionalnega forenzičnega laboratorija Generalne policijske uprave ugotovili vzrok eksplozije in požara sredi Nove Gorice 4. novembra. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica, je pokojni najverjetneje z jeklenke odstranjeval ventil.