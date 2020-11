Ministrstvo strankam pošilja popravljen predlog sprememb meja volilnih okrajev, SAB pa pobudo za njihovo ukinitev

Ljubljana, 10. novembra - Ministrstvo za javno upravo bo vsem poslanskim skupinam danes ali najpozneje v sredo zjutraj poslalo glede na prejete pripombe popravljen predlog sprememb meja volilnih okrajev, so pojasnili za STA. Medtem pa je SAB stranke LMŠ, SD, Levico, SMC, NSi in DeSUS pozvala k ponovnemu premisleku za ukinitev volilnih okrajev in uvedbo prednostnega glasu.