Aktivne okužbe še vedno v skoraj vseh občinah

Ljubljana, 10. novembra - V ponedeljek so najmanj po en primer aktivne okužbe z novim koronavirusom beležili v vseh slovenskih občinah, z izjemo Kostela in Osilnice. Najvišji delež trenutno okuženih pa je v občinah Kuzma (3,304 %), Rogašovci (3,160 %), Beltinci (2,544 %), Gornji Grad (2,354 %) in Železniki (2,179 %).