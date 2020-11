EFA razglasila nominirance za 33. evropske filmske nagrade

Sevilla, 10. novembra - Evropska filmska akademija (EFA) je danes v Sevilli razglasila nominirance za 33. evropske filmske nagrade. Število nominirancev v kategorijah celovečernih igranih in dokumentarnih filmov so letos izjemoma povečali iz pet na šest. Nagrajence bodo predstavili v seriji virtualnih dogodkov od 8. do 12. decembra.