Malo gospodarstvo poziva k odpiranju dejavnosti

Ljubljana, 10. novembra - OZS je danes vlado pozvala k odprtju manjših specializiranih trgovin, kemičnih čistilnic in pralnic, avtopralnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter usnjarske in tekstilne dejavnosti. Stiske obrtnikov in podjetnikov se povečujejo, številne dejavnosti pa sedaj potekajo na črno, so opozorili.