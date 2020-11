Na Expu predstavitev slovenskih dosežkov na področju razvoja mest in podeželja

Ljubljana, 10. novembra - Slovenija je ostalim državam udeleženkam svetovne razstave Expo Dubaj predstavila svoja prizadevanja, ključne dosežke in aktivnosti na področju razvoja mest in podeželja. "Slovenija je na dobri poti, da postane referenčna pametna država," je poudaril Andrej Kotar iz Strateško razvojnih in inovacijskih partnerstev za pametna mesta in skupnosti.