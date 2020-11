Krimovka prejela prvi klic v nizozemsko reprezentanco

Ljubljana, 10. novembra - Med 3. in 20. decembrom bosta Norveška in Danska gostili rokometno evropsko prvenstvo za ženske. Slovenke bodo nastopile v skupini A, v skupini C pa se bo skupaj z Madžarsko, Srbijo in Hrvaško borila tudi zunanja igralka Krima Mercatorja Harma van Kreij. Nizozemke so na lanskem svetovnem prvenstvu na Japonskem osvojile zlato kolajno.