OZS v šestem protikoronskem zakonu pričakuje boljše rešitve za malo gospodarstvo

Ljubljana, 10. novembra - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) po pregledu osnutka šestega protikoronskega zakona ugotavlja, da ta ne rešuje v zadostni meri problemov obrtnikov in podjetnikov, ki so morali zapreti svojo dejavnost ali omejiti poslovanje. Vladi zato predlagajo, da osnutek ustrezno popravi in pomaga malemu gospodarstvu, ki je gonilna sila države.