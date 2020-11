Zavod za gradbeništvo kontaktna točka za urbano mobilnost

Ljubljana, 10. novembra - Zavod za gradbeništvo Slovenije je postal nacionalna kontaktna točka Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) na področju urbane mobilnosti. Vsem deležnikom bodo do konca leta na voljo različni dogodki, ki jih bo zavod organiziral z namenom informiranja, povezovanja in predstavitve možnosti za koriščenje evropskih sredstev.