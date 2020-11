V Španiji sodijo trojici zaradi napadov v Barceloni leta 2017

Madrid, 10. novembra - V Madridu se je danes začelo sojenje trojici moških, obtoženih pomoči napadalcem, ki so v Barceloni in njeni okolici avgusta 2017 ubili 16 ljudi, ranjenih je bilo še 140. Storilce je policija v posredovanju v dneh po napadih ubila. Sojenje naj bi trajalo do 16. decembra.