Čile kot zadnji na rokometno SP 2021

Kairo, 10. novembra - Mednarodna rokometna zveza (IHF) je danes sporočila, da je Čile zadnji udeleženec moškega svetovnega prvenstva, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Egiptu. Na zaključnem turnirju bo nastopila tudi Slovenija, njene tekmice v skupinskem delu so Rusija, Belorusija in Južna Koreja.