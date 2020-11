Inšpektorji v letošnji akciji odkrili 112 nelegalnih in 30 nevarnih objektov

Ljubljana, 10. novembra - Gradbeni inšpektorji so tudi v letošnji akciji nadzora nad objekti ugotovili velik odstotek nedovoljenih objektov. Odkrili so jih 145, med njimi jih je bilo 112 nelegalnih, 30 pa nevarnih. Zanje so odredili ustavitev gradenj oz. prepoved uporabe in rok za njihovo odstranitev oz. zavarovanje.