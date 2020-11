V domu starejših v Črnem Vrhu nad Idrijo 36 okuženih stanovalcev in 18 zaposlenih

Idrija, 10. novembra - V Domu starejših Črni vrh nad Idrijo, ki deluje v sklopu socialno varstvenega zavoda Vitadom, je po zadnjih podatkih okuženih 36 stanovalcev in 18 zaposlenih. Kot je danes povedala direktorica Alenka Gantar, so prvo skupino okuženih že premestili v rdečo cono, ki so jo uredili v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Medvedjem Brdu.