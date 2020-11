Raziskava: Pri vsakem petem bolniku s covidom-19 v 90 dneh potrdili psihične težave

London, 10. novembra - Številni, ki so premagali covid-19, so podvrženi velikemu tveganju za razvoj duševne bolezni, so po obsežni študiji opozorili psihiatri. Pri kar 20 odstotkih tistih, ki so jim potrdili okužbo z novim koronavirusom, so se namreč v 90 dneh po okužbi pojavile psihične težave, na spletni strani poroča Reuters.