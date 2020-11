SBI TOP dopoldne v rdečem

Ljubljana, 10. novembra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi zdrsnil za 0,18 odstotka. Pod gladino so ga potisnile predvsem delnice NLB in Petrola, ki se cenijo za približno 1,5 odstotka. Največ zanimanja vlagatelji kažejo za Krkine delnice, s katerimi so zaenkrat ustvarili blizu pol milijona evrov prometa.