Sodišče EU: Italija z onesnaževanjem vztrajno krši evropsko zakonodajo

Bruselj, 10. novembra - Italija vztrajno in sistematično krši evropsko zakonodajo, ki omejuje količine onesnaževanja s trdnimi delci, je odločilo Sodišče EU in pritrdilo Bruslju, ki je postopek sprožil pred dvema letoma. "Dnevne in letne mejne količine delcev PM10 so bile na območjih, ki jih je v postopku izpostavila Evropska komisija, redno presežene," so dodali.