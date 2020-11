Na Hrvaškem danes manj novih okužb in umrlih kot dan prej

Zagreb, 10. novembra - Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob opravljenih 7803 testih potrdili 1467 novih okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 33 bolnikov s covidom-19, je danes poročil hrvaški štab civilne zaščite. Današnje število novih primerov okužbe in umrlih za covidom-19 je manjše, kot je bilo v ponedeljek, a so takrat tudi opravili manj testov.