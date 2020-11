Pet let po napadih v Parizu Evropa znova išče skupni odgovor na terorizem

pripravila Sara Kovač

Pariz/Dunaj/Bruselj, 12. novembra - Pet let po pokolu, ki ga je več skrajnežev izvedlo v Parizu, sta Francija in celotna Evropa v obliki novih napadov, ki so prizadeli tudi Avstrijo in Nemčijo, doživeli žalosten opomnik, da je džihadistični terorizem še vedno živ. Francoska vlada se je odločila proti grožnji nastopiti izjemno ostro, Evropa pa znova išče skupni odgovor.