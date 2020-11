Nakazanih novih 27 milijonov evrov mesečnega temeljnega dohodka

Ljubljana, 10. novembra - Prvi samozaposleni, kmetje in družbeniki, ki so v drugem valu epidemije covida-19 utrpeli izpad prihodkov, so danes prejeli mesečni temeljni dohodek za mesec oktober. Nakazilo v skupnem znesku 27,3 milijona evrov je prejelo nekaj manj kot 26.000 upravičencev.