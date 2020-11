V Domu sv. Jožefa v Celju in Domu Nine Pokorn pri Žalcu nove okužbe

Celje/Žalec, 10. novembra - V Domu sv. Jožefa v Celju in Domu Nine Pokorn na Grmovju pri Žalcu so se ponovno pojavile nove okužbe s koronavirusom tako pri stanovalcih kot pri zaposlenih. V celjskem domu je tako okuženih 44 stanovalcev in 18 zaposlenih. Na Grmovju pa je okuženih 13 stanovalcev in osem zaposlenih.