Zaradi več kršitev cestnoprometnih predpisov vozniku slabih 4000 evrov kazni

Tacen, 10. novembra - Policisti so v nedeljo na območju Tacna ustavljali voznika, ki je vozil vozilo, na katerem so bile druge tablice. Voznik ni upošteval modre luči in sirene in je pozneje vozilo zapustil ter zbežal s kraja. Policisti so 40-letnika izsledili. Ker nima veljavnega vozniškega dovoljenja ter zaradi ostalih kršitev so mu izdali globo v višini 3930 evrov.