Cene nafte navzdol

Singapur, 10. novembra - Cene nafte so se danes znižale. Zaradi zmage demokrata Joeja Bidna na ameriških predsedniških volitvah in novice o 90-odstotni učinkovitosti cepiva, ki ga razvijata podjetji Pfizer in Biontech, so cene nafte v ponedeljek zrasle, a so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa rast danes zaustavile skrbi zaradi nizkega povpraševanja.