Dnevnik o prepovedi prehitevanja tovornjakov (10. 11.)

Ljubljana, 9. novembra - Matej Štakul v komentarju "Čudežna" sobota, ki še nima epiloga piše o tem, da so mnoge vlade že leta napovedovale popolno prepoved prehitevanja tovornjakov na avtocestah, tokrat pa je to tudi dejansko napovedal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Avtor pa meni, da je ob tem pozabil omeniti, kakšna bo kršitev in kdo bo vse skupaj nadzoroval.