Primorske novice o koronski krizi in upokojitveni starosti (10. 11.)

Koper, 9. novembra - Jana Krebelj v komentarju Država je zadovoljna piše o tem, da izboljšani dvojni status, ki je začel veljati z letošnjim letom in gre na roko le dovolj zdravim in ohranjenim delavcem, za delodajalska združenja vse do koronske krize ni bil problem. Potem pa so nekatera podjetja padla v godljo.