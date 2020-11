V nedeljo potrdili 464 okužb z novim koronavirusom, umrlo 24 bolnikov s covidom-19

Ljubljana, 9. novembra - V nedeljo so po vladnih podatkih opravili 2063 testov na novi koronavirus in potrdili 464 novih okužb, pozitivnih je bilo torej 22,49 odstotka testov. Umrlo je 24 bolnikov s covidom-19, v bolnišnicah se jih je zdravilo 1143, 190 jih je potrebovalo intenzivno nego. Iz bolnišnic pa so jih odpustili 53, je vlada objavila na Twitterju.