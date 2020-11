Finance o padajoči volilni udeležbi v Sloveniji (10. 11.)

Ljubljana, 9. novembra - Pia Bedene v komentarju Ameriška lekcija slovenskim volivcem ob rekordni volilni udeležbi v Ameriki kritično razmišlja o padajočem trendu volilne udeležbe pri nas. Avtorica meni, da slednja ni samo statistična postavka in številka, ampak kaže na odnos državljanov do države, na njeno zrelost in skrb za prihodnost.