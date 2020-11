Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 11.)

Ljubljana, 9. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o koronski statistiki in o tem, da se po oceni vlade epidemija pri nas umirja. Poročale so tudi o novih prostorih za covidne bolnike v ljubljanskem Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) in o nadaljnjih ostrih odzivih na tvitanje premierja Janeza Janše o ameriških predsedniških volitvah.