Novica o cepivu proti covidu-19 dvignila evropske borze

London/Frankfurt/Pariz, 9. novembra - Evropske borze so teden začele z močno rastjo. Medtem ko so vlagatelji proslavljali zmago Joeja Bidna na predsedniških volitvah v ZDA, sta podjetji Pfizer in BioNTech sporočili, da se je njuno cepivo proti covidu-19 v tretji fazi izkazalo za 90-odstotno učinkovito. V Evropi so indeksi pridobili več odstotkov, v ZDA so za kratek čas dosegli rekorde.