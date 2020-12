Ob prelomu leta: Zamejstvo letos predvsem v znamenju stote obletnice požiga Narodnega doma v Trstu in koroškega plebiscita

pišeta Maja Cerkovnik in Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 14. decembra - Iztekajoče se leto je za zamejce minilo predvsem v znamenju dveh stoletnic. Slovenci v Italiji so ob obletnici požiga Narodnega doma v Trstu dočakali vrnitev stavbe v njihovo last. Koroški Slovenci so bili ob obletnici plebiscita deležni zgodovinskega opravičila Avstrije in dolgo pričakovanega povečanja finančne podpore.