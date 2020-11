Novica o učinkovitosti cepiva proti covidu-19 žarek upanja v drugem valu pandemije

pripravila Maja Cerkovnik

Pariz, 9. novembra - Ameriški farmacevtski velikan Pfizer in nemško biotehnološko podjetje BioNTech sta sporočila, da se je cepivo proti covidu-19, ki ga razvijata, v tretji fazi kliničnih testiranj izkazalo za 90-odstotno učinkovito. Novica je vzbudila upanje v drugem valu pandemije, ko v Evropi in po svetu beležijo rekorde v številu okužb in smrtnih žrtev covida-19.