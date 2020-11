Newyorške borze po dobrih novicah glede cepiva proti covidu-19 poskočile

New York, 9. novembra - Indeksi na newyorških borzah so se uvodoma poskočile. Za optimizem sta poskrbeli podjetji Pfizer in BioNTech, da se je cepivo proti covidu-19 v tretji fazi izkazalo za 90-odstotno učinkovito. Delnice Pfizerja so se v prvih minutah po odprtju poskočile za več kot sedem odstotkov. Visoko nad izhodiščem se gibljejo tudi evropski indeksi.