Ljubljanska borza: SBI TOP v nov teden z rastjo za skoraj dva odstotka

Ljubljana, 9. novembra - V začetku novega tedna vlada na Ljubljanski borzi optimistično vzdušje. Indeks SBI TOP je pridobil 1,99 odstotka, najbolj pa so ga potisnile navzgor delnice NLB, Zavarovalnice Triglav in Krke. Slednje so bile tudi najbolj prometne danes. K skupaj 1,7 milijona evrov sklenjenim poslom so prispevale 814.000 evrov.