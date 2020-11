Levica proti vstopu tujega strateškega partnerja v družbo SŽ-Tovorni promet

Ljubljana, 9. novembra - V Levici pozivajo k takojšnji prekinitvi postopka sklenitve strateškega partnerstva med SŽ-Tovorni promet in podjetjem EP Holding s sedežem v Pragi. Prepričani so, da to partnerstvo ne pomeni nič drugega kot privatizacijo 49-odstotnega deleža družbe SŽ-Tovorni promet, ki je ena od najbolj dobičkonosnih družb v skupini Slovenske železnice (SŽ).