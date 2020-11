Voditelji držav berlinskega procesa na vrhu tudi o gospodarskem sodelovanju na Zahodnem Balkanu

Ljubljana, 10. novembra - Voditelji držav Berlinskega procesa, med njimi slovenski premier Janez Janša, se bodo danes sešli na vrhu preko videokonference. Po napovedih bodo govorili o povezljivosti, zeleni agendi za Zahodni Balkan, regionalnem gospodarskem sodelovanju in mladih, pa tudi o krepitvi sodelovanja med EU in regijo v pandemiji covida-19 in glede migracij.