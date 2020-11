Zunanji ministri Berlinskega procesa o pomenu evropske perspektive Zahodnega Balkana

Ljubljana, 9. novembra - Zunanji minister Anže Logar se je danes udeležil virtualnega srečanja zunanjih ministrov Berlinskega procesa, ki sta ga skupaj organizirali sopredsedujoči Bolgarija in Severna Makedonija. Govorili so o pomenu krepitve evropske perspektive Zahodnega Balkana ter ukrepov za izgradnjo zaupanja, so sporočili z zunanjega ministrstva.