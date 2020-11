Epidemiološke razmere v svetu

Ljubljana, 9. novembra - V minulih 14 dneh so se razmere v pandemiji covida-19 ponekod rahlo izboljšale, tudi v Sloveniji, kjer je sicer z novim koronavirusom še vedno okuženih več kot 1000 ljudi na 100.000 prebivalcev. Najslabše razmere med opazovanimi državami so po novem na Češkem, a so se tudi tam rahlo izboljšale. Sledita Belgija in Slovenija.