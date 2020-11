EU in Otok ob iztekanju časa nadaljujeta pogajanja o brexitu

London, 9. novembra - Glavna pogajalca EU in Velike Britanije Michel Barnier in David Frost danes v Londonu nadaljujeta pogajanja o prihodnjih odnosih. Ta teden bi lahko bil odločilen, saj se čas za sklenitev dogovora izteka. Barnier je kot ključno za sklenitev dogovora izpostavil spoštovanje avtonomije EU in suverenosti Otoka ter zagotovila za svobodno trgovino.