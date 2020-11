Koronski SOS: Ob okrnjenih zdravstvenih storitvah poskrbljeno za nujna stanja

Ljubljana, 10. novembra - Zdravstveni sistem trenutno obremenjuje predvsem skrb za bolnike s covidom-19, a to ne pomeni, da so ostale zdravstvene storitve obstale. Njihovo izvajanje je sicer okrnjeno, vendar je po zagotovilih pristojnih poskrbljeno za vsa življenjsko ogrožajoča stanja. V najnujnejših primerih bolniki pomoč najdejo na urgenci.

Katere zdravstvene storitve se izvajajo?

Minister za zdravje Tomaž Gantar je z odredbo prekinil izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev in nenujnih operativnih posegov, kadar njihova opustitev nima neposrednih negativnih posledic za bolnikov. Bolnišnice tako prilagajajo število specialističnih pregledov, prekinile so tudi operacije, razen tistih s stopnjo nujno in zelo hitro.

Izjeme so onkološke storitve ter obravnave nosečnic in novorojencev, cepljenja in medicina športa. Delujejo tudi zdravniki na primarni ravni, prav tako je dovoljeno opravljanje storitev pedikure, saj je ta po navedbah državne sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Ajde Cuderman izjemnega pomena za preventivno nego starejših.

Zaradi nenehno spreminjajočih se epidemioloških razmer v bolnišnicah in težav s pomanjkanjem kadra je v primeru, da smo naročeni na pregled oz. poseg, smiselno spremljati objave v medijih ali spletne strani zdravstvenih zavodov glede morebitnih sprememb organizacije.

Ob hujših poškodbah, nenadnem slabem počutju in drugih življenjsko ogrožajočih stanjih pomoč nudijo službe nujne medicinske pomoči. Bolnike tam obravnavajo po posebnih protokolih, da glede na nujnost zdravstvenega stanja zagotovijo obravnavo vsem, tudi bolnikom s sumom na ali potrjeno okužbo z novim koronavirusom.

Kako se naročiti na pregled pri zdravniku?

Zaradi epidemiološke situacije se na preglede pri zdravnikih ni več mogoče naročati osebno, temveč le na daljavo. To je mogoče prek telefona ali elektronske pošte. Nekateri izvajalci omogočajo naročanje in urejanje administrativnih storitev, kot je izdaja receptov za receptov za kronično terapijo, napotnic in naročilnic za medicinske pripomočke, pa tudi bolniškega staleža, prek spletne aplikacije doZdravnika.si.

Če zaradi kakršnegakoli razloga na morete priti na pregled ob dogovorjenem terminu, zdravstveni delavci pozivajo, da to predhodno sporočite v ambulanto. V vašem terminu lahko morda sprejmejo nekoga drugega. Prav tako priporočajo, da vsi, ki so bolj vešči uporabe spletnih orodij, uporabijo te in tako razbremenijo telefonske linije, ki jih večinoma uporabljajo starejši.

Bolnikom, ki osebnega zdravnika ne dobijo na telefon, zastopnica pacientovih pravic Duša Hlade Zore svetuje, naj pokličejo vodstvo zdravstvenega doma. "Tam so dolžni poskrbeti, da se opravijo osnovne zdravstvene storitve," je pojasnila.

Kako ravnati ob obisku zdravstvene ustanove?

V zdravstvenih ustanovah (z izjemo nujne medicinske pomoči) sprejemajo le predhodno naročene bolnike. Ti se morajo držati ure pregleda in, če je le mogoče, priti na pregled sami. Ob prihodu v zdravstveno ustanovo je treba predložiti izpolnjen vprašalnik o zdravstvenem stanju, si razkužiti roke in nositi masko. Pri vhodu zdravstveno osebje bolnikom izmeri telesno temperaturo.

Kdaj poklicati nujno medicinsko pomoč na telefonsko številko 112?

Na številko 112 pokličemo pri težkih bolezenskih stanjih in stanjih, ki neposredno ogrožajo človeško življenje.

To so na primer težko dihanje, bolečina v prsnem košu ali zgornjem delu trebuha, izguba zavesti, neodzivnost, nepojasnjeni napadi ali krči, nenadna vrtoglavica, slabost ali spremembe vida, nepojasnjen hud glavobol, krvavitve, ki jih ne moremo ustaviti, izkašljevanje ali bruhanje krvi, samomorilsko obnašanje, večje opekline, alergijska reakcija, hujše poškodbe, izčrpanost zaradi več dni trajajoče povišane telesne temperature, preveliki odmerki drog ali zastrupitve ter poškodbe vratu ali hrbta.

Ob klicu na 112 je treba dispečerju posredovati podatke o tem, kdo kliče in kje se nahaja ter kakšne so zdravstvene težave ali poškodbe. Poleg svojih osebnih podatkov klicatelj posreduje tudi telefonsko številko, s katere kliče in na katero je dosegljiv v primeru potrebe po dodatnih informacijah.