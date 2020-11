Zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče

Novo mesto, 9. novembra - Policisti iz Dolenjskih Toplic so v petek zvečer obravnavali nesrečo v kraju Ljuben, v kateri se je smrtno ponesrečil 77-letni moški. Po prvih ugotovitvah je moški na dvorišču poskušal spraviti v pogon avtomobil. Ko je vozilo potisnil po poti, je med premikanjem poskušal skočiti na sedež, a je padel in ukleščen obtičal med vozilom in zidom.