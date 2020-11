Nemčija, Avstrija in Izrael ob 82. obletnici kristalne noči s skupnim pozivom proti sovraštvu in antisemitizmu

Berlin/Dunaj/Tel Aviv, 9. novembra - Predsedniki Nemčije, Avstrije in Izraela, Frank-Walter Steinmeier, Alexander Van der Bellen in Reuven Rivlin, so danes objavili skupno videoposlanico, v kateri so izpostavili skupen boj proti sovraštvu in antisemitizmu. Poslanico so objavili ob 82. obletnici začetka nacističnega pogroma nad Judi, ki se je v zgodovino zapisal kot kristalna noč.