Policija še ne more potrditi, ali je šlo pri padcu z balkona v Kopru za umor

Koper, 9. novembra - Potem ko so v nedeljo pred stanovanjskim blokom v Kopru našli žensko in moško truplo, so s Policijske uprave (PU) Koper danes sporočili, da trenutno ne morejo potrditi navedb v medijih, da je bilo storjeno kaznivo dejanje umora, saj preiskovalne aktivnosti še potekajo, vključno z obdukcijo.