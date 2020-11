Dars: Gradnja avtoceste med Postojno in Jelšanami po letu 2030

Ljubljana, 9. novembra - Gradnja avtoceste med Postojno in Jelšanami, za katero je vlada sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta, se bo po pojasnilih Darsa začela po letu 2030. Rok za končanje prostorskega načrta in njegovo sprejetje na vladi je postavljen konec leta 2027, so sporočili. Pri umeščanju v prostor je sicer pričakovati številne pripombe.