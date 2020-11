Ravnatelji danes predvsem urejajo zagotavljanje prehrane upravičencem

Slovenj Gradec/Velenje/Nova Gorica/Kranj/Murska Sobota, 9. novembra - Medtem ko so se na osnovnih šolah na pouk na daljavo za vse učence, kot to poteka od danes dalje, že nekaj časa pripravljali, pa se je danes kar nekaj ravnateljev ukvarjalo z organizacijo tople prehrane za tiste, ki so upravičeni do subvencioniranega kosila. Nekatere šole pa bodo možnost toplega obroka ponudile tudi drugim otrokom.