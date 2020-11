V medsosedskem sporu na območju Slovenj Gradca trije poškodovani

Slovenj Gradec, 9. novembra - Slovenjgraški policisti so bili v nedeljo obveščeni o kršitvi javnega reda in miru. Na kraju dogajanja so ugotovili, da je 41-letni moški v medsosedskem sporu huje poškodoval 37-letnega soseda, dve ženski pa sta bili lažje poškodovani. Zaradi povzročitve hude telesne poškodbe bodo policisti 41-letnika kazensko ovadili.