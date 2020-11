Ljubljana, 9. novembra - Pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije PU Koper Dejan Grandič bo danes ob 12. uri pred PP Koper na Ljubljanski 6 v Kopru podal izjavo za medije glede preiskave smrti moškega in ženske, ki so ju v nedeljo zjutraj pred stanovanjskim blokom na Cesti na Markovec pri Kopru našli stanovalci blokov, so sporočili iz PU Koper. (STA)