V Zagrebu umrla priljubljena hrvaška igralka Vera Zima

Zagreb, 9. novembra - V soboto je v Zagrebu umrla priljubljena hrvaška televizijska, filmska in gledališka igralka Vera Zima. Gledališko in filmsko kariero je začela v drugi polovici 70. let minulega stoletja. Za igro je prejela številne nagrade, med njimi letos hrvaško nagrado Vladimir Nazor za filmsko umetnost.